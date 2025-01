Com direito a assistência, André Henrique comemora retorno ao Grêmio com goleada no Gauchão

Recuperado das lesões que o atrapalharam em 2024, atleta atuou na ponta-esquerda no duelo na Arena. Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação

A espera acabou. Depois de quase um ano fora dos gramados, se recuperado de lesões que o atrapalharam em 2024, André Henrique finalmente entrou em campo. O atacante atuou na segunda etapa do jogo contra o Caxias e participou da construção da goleada por 4 a 0 na Arena.

— Muito feliz por ter voltado a jogar e contribuído com meus companheiros para que a gente pudesse sair de campo com um resultado positivo. Estou totalmente recuperado e me senti muito bem dentro de campo. Agora é dar sequência no trabalho pois a temporada é longa e desafiadora — revelou o jogador por meio de sua assessoria.

O atacante, que jogou pela ponta esquerda — diferente das outras vezes, em que jogava centralizado —, foi o autor da assistência para o gol de Pavon, o segundo gremista na partida.

— Eu posso fazer as duas funções. Me senti bem jogando por ali e fui feliz no passe que resultou no gol do Pavon. Nosso elenco é muito qualificado e tenho certeza que teremos uma excelente temporada pela frente — completou André.

O próximo desafio do Grêmio será na quarta-feira (29), contra o Monsoon, às 22h, fora de casa, também pelo Gauchão. O técnico Gustavo Quinteros indicou que usará um time misto para o duelo e, com isso, crescem as chances de André Henrique começar entre os titulares.