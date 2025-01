Leitores de ZH não aprovam contratação de Tiago Volpi pelo Grêmio; veja resultado de enquete

Tiago Volpi está próximo de acerto com o Grêmio. Guillermo Arias / AFP

Em uma enquete aberta por Zero Hora na última quarta-feira (22), 53,2% dos votantes declararam não gostar da possível contratação de Volpi. Outros 17% afirmaram que o goleiro é pior que Marchesín, enquanto 5% não sabem quem ele é.

Apenas 8,2% dos votantes declararam confiar 100% em Volpi e 16,6% afirmaram que ele é melhor que Marche.

Resultado da enquete feita por ZH.

O Grêmio está perto de cumprir os últimos detalhes para anunciar Volpi. A reportagem de Zero Hora apurou que o goleiro chegará em Porto Alegre no fim de semana para assinar com o Tricolor. No México, ele deve conceder uma entrevista coletiva nesta sexta-feira (24) para se despedir do Toluca.

— A ideia inicial era contarmos com Marchesín. Mas o jogador e o clube optaram por concretizar a negociação e, com isso, temos que ir em busca de um substituto. Nosso preparador de goleiros, junto com o corpo técnico e dentro do orçamento do clube, irá decidir. Volpi é uma das possibilidades que têm no mercado, então espero que ele possa dar ao time o que a gente precisa — disse.