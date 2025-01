"Espero que ele possa dar ao time o que a gente precisa", diz Quinteros sobre Tiago Volpi no Grêmio

Jogador tem acerto verbal para deixar o Toluca, do México. Julio Cesar AGUILAR / AFP

Após a saída de Marchesín, o Grêmio foi ao mercado e está fechando a contratação de Tiago Volpi. Depois do empate do Tricolor com o Brasil de Pelotas, na estreia do Gauchão, nesta quarta-feira (22), o técnico Gustavo Quinteros falou sobre a possível contratação do goleiro, que está no Toluca, do México.

— A ideia inicial era contarmos com Marchesín. Mas o jogador e o clube optaram por concretizar a negociação e, com isso, temos que ir em busca de um substituto. Nosso preparador de goleiros, junto com o corpo técnico e dentro do orçamento do clube, irá decidir. Volpi é uma das possibilidades que têm no mercado, então espero que ele possa dar ao time o que a gente precisa — disse Quinteros, que evitou falar em qualquer tipo de acerto entre o Grêmio e o goleiro.

Quinteros ainda destacou que o Grêmio está trabalhando para reforçar o elenco, para além de um goleiro:

— Temos que levar em conta também que já começamos a competir e ainda tem que substituir vários jogadores que saíram. Então estamos trabalhando junto ao clube, acertando os substitutos de jogadores como Diego Costa, Soteldo, Reinaldo, Geromel. Então ainda há jogadores para chegar e fortalecer ainda mais o time, inclusive o goleiro.

Produção: Leonardo Bender