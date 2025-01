Arezo e Monsalve crescem com Quinteros e abrem competição por espaço no Grêmio

Arezo marcou duas vezes na sua estreia como titular. Jefferson Botega / Agencia RBS

Quinteros terminou a noite de quarta-feira (30) com o tipo de situação que todo técnico deseja. A ideia de usar uma escalação alternativa para dar oportunidades a alguns jogadores funcionou. Arezo e Monsalve aproveitaram com sobras a chance recebida. E agora se credenciam a mais espaço para a sequência do Gauchão.

Contratado em julho do ano passado, Arezo fez contra o Monsoon seu primeiro jogo como titular. Em sua 14ª partida desde a chegada, o centroavante marcou seus primeiros gols pelo clube.

O problema para Arezo é que a disputa no seu caminho é contra Braithwaite, principal nome do clube e um dos poucos jogadores que terminou 2024 com bom rendimento. Mas na avaliação de Gustavo Quinteros, o objetivo traçado para o jogo contra o Monsoon foi alcançado.

— Arezo fez movimentos bons, marcou dois gols. Era o que buscávamos nessa partida. Que jogadores como Arezo e Monsalve possam chegar ao seu melhor nível e ganhar confiança. É importante que tenham isso e o respaldo dos companheiros e da comissão técnica. Acredito que ele terá mais oportunidades nesta temporada. E que chegue ao nível de jogar junto a Braithwaite ou em seu lugar. Arezo é mais de área, Braithwaite busca mais o jogo — analisou o técnico.

Mas além do uruguaio, que marcou duas vezes, outro destaque da partida foi Monsalve. O meia foi muito elogiado pela atuação e saiu feliz com o rendimento apresentado no Estádio do Vale.

— Uma noite especial, um jogo que é importante para eu seguir confiante. Um time que ainda não tinha jogado junto desde o começo, mas o importante é que o time ganhou e jogou muito bem — comentou Monsalve, na saída do campo.

Quinteros também reservou alguns elogios a Monsalve em sua entrevista coletiva. O técnico explicou que pretende ter dois jogadores com nível de titularidade por posição e gostou do que viu contra o Monsoon.

— Monsalve é um jovem que tem muito boas condições. Pretendemos ter ao menos dois jogadores de nível próximo por posição. Isso é importante. Os campeonatos no Brasil são muito desgastantes. Ele tem muita condição para competir com Cristaldo ou jogar junto com ele em alguns momentos. São características parecidas, mas em algumas partidas podem jogar juntos. Estamos tentando dar a todos o mesmo trabalho para que possam todos entender. Estamos competindo. Hoje jogamos bem em alguns momentos. Em outros, nem tanto — explicou.

Apesar do bom rendimento do time, Quinteros avisou que o time que enfrentou Brasil-Pel e Caxias deve retornar para a próxima rodada. A ideia é manter a troca de algumas peças para que todo o grupo alcance um bom nível físico.