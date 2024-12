Renato lamenta recentes vaias de torcedores do Grêmio: "Fiquei triste, mas me coloquei no lugar deles"

Treinador destacou a torcida na sua entrevista. Lucas Uebel, Grêmio

O risco de rebaixamento mexeu com os ânimos dos gremistas nesta reta final de temporada. Depois da vitória do Grêmio sobre o São Paulo, somada aos resultados desta rodada, o Tricolor espantou este fantasma. Antes disso, no entanto, nem mesmo Renato Portaluppi, o maior ídolo do clube, escapou de fortes críticas e, inclusive, vaias.

Neste domingo (1º), minutos depois da vitória por 2 a 1, o treinador revelou que ficou chateado com algumas ações recentes dos torcedores, mas destacou seu amor pelo Grêmio. Ao ser solicitado a mandar um recado à torcida, Renato disse:

— Fala para a torcida do Grêmio que eu a amo. Isso não é da boca para fora, é de coração. Essa torcida sempre me apoiou, como jogador e como treinador. Eu entendo perfeitamente (as críticas) no momento em que os resultados não aparecem. O torcedor muitas vezes é exigente, vai pelo coração, vai pela cabeça, aí quando não aparecem os resultados ninguém é bom. O torcedor, às vezes, quando os resultado não aparece, ele fica insatisfeito então o modo de ele se manifestar é com algumas vaias. Eu entendo entendo isso.

— Fiquei triste (com as vaias), mas me coloquei no lugar deles (torcedores). No momento em que o clube, o treinador e os jogadores não dão uma resposta para o torcedor, a maneira de protesto é vaiar. O futebol ele é assim mesmo. Você ganha, você é bom, você não ganha, você não é bom. Faz parte. Podem ficar tranquilos que sempre vão estar no meu coração, por tudo que eu já fiz nesse clube. Temos mais dois jogos pela frente, como sempre me dediquei, sempre me entreguei em todos os sentidos para o clube, vou me entregar nesses dois próximos jogos — completou Renato.

Tendo contrato com o Grêmio até o final deste ano, o treinador destacou que dará seu máximo no últimos dois jogos do Brasileirão, visando uma vaga na Sul-Americana. Ele disse que ainda não pensou sobre uma possível renovação e explicou que tratará este assunto com o presidente gremista, Alberto Guerra, em breve.