Nathan Fernandes será uma das atrações do Grêmio contra o Uruguai. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

Representado pelo elenco sub-20, o Grêmio fará um amistoso com a seleção do Uruguai nesta quinta (5), às 21h, no estádio Atílio Paiva, em Rivera.

Embora seja curioso um duelo entre uma seleção e um clube, não será a primeira vez que Grêmio e Uruguai se enfrentarão.

Utilizando sua equipe profissional, o Tricolor já encarou a Celeste outras cinco vezes — com três empates e duas vitórias do país vizinho.

Há 113 anos

O primeiro duelo entre Grêmio e Uruguai ocorreu em 1911, no Estádio da Boca do Lobo, em Pelotas. Em 17 de julho daquele ano, a seleção charrua venceu por 3 a 0.

Em Montevidéu, em 21 de fevereiro de 1959, Uruguai e Grêmio ficaram no 1 a 1. A excursão ficou famosa pelo jogo seguinte, quando o goleou o Boca Juniors por 4 a 1, em Buenos Aires.

Na década de 1970 mais dois jogos no Estádio Olímpico. O primeiro em fevereiro de 1975, quando o Grêmio de Ênio Andrade, que se preparava para o Gauchão, foi superado por 1 a 0. No ano seguinte, quando o Tricolor era comandado por Oswaldo Rolla, o Foguinho, o resultado foi de 2 a 2.

Por fim, o último confronto entre Grêmio e Uruguai ocorreu em 28 de maio de 1980. A estreia de Valdir Espinoza no comando do time gremista ficou marcada pelo empate em 1 a 1 no amistoso no Estádio Centenário.

Nesta quinta (5), o duelo na fronteira servirá para o Tricolor observar os jovens que vão disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior, em janeiro.

A Celeste também não terá suas grandes estrelas. Como já ocorreu em outros momentos, será a chance da comissão técnica dar oportunidade para atletas que atuam no futebol local.