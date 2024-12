Ingressos para Grêmio x Corinthians, na Arena, começam a ser vendidos

A última partida do Grêmio em 2024 será na Arena e terá a despedida do zagueiro e ídolo Pedro Geromel. O Tricolor enfrenta o Corinthians no domingo (8), às 16h, pela última rodada do Brasileirão. Os ingressos começaram a ser vendidos nesta quarta-feira (4), às 11h, exclusivamente para associados do clube.