Atacante que foi alvo do Grêmio segue hospitalizado devido a acidente de carro na Inglaterra

Carro do jogador ficou destruído no lado do motorista. Reprodução

O atacante jamaicano Michail Antonio, que foi alvo do Grêmio na metade de 2024, sofreu um acidente de carro no sábado (7), na Inglaterra. Aos 34 anos, ele passou por uma cirurgia bem-sucedida e permanecerá no hospital durante os próximos dias, segundo o West Ham, seu clube atual.

O acidente ocorreu na região de Essex, no leste do território inglês. O jogador "foi submetido a uma intervenção cirúrgica por uma fratura na extremidade inferior", a parte do corpo que se estende da coxa aos pés, segundo o clube londrino.

Michail Antonio está no West Ham desde 2015. Paul ELLIS / AFP

Várias imagens divulgadas nas redes sociais (veja acima) mostram o que seria o carro de Antonio destroçado, principalmente do lado direito — do condutor na Inglaterra.

Ainda no dia do acidente, o clube informou que o estado do jogador era "estável" e que ele conseguia se comunicar.

Na nota publicada no domingo (9), o West Ham escreveu que deseja "uma pronta recuperação" ao atacante e expressa "o sincero agradecimento à família do futebol" pelo apoio recebido.

O jogador da seleção jamaicana, nascido em Londres, defende o West Ham desde 2015 e é um dos maiores artilheiros do clube na Premier League (68 gols em 268 jogos na primeira divisão inglesa).