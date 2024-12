Ainda por confirmar vaga na Sul-Americana, Grêmio se prepara para jogo de despedidas no domingo

Situação do técnico também será discutida com a direção.

Sobrou a Copa Sul-Americana como objetivo para a despedida de 2024. O sonho de ainda brigar por uma vaga à Libertadores acabou no Barradão, após o empate em 1 a 1 com o Vitória na noite da última quarta-feira (4).

— O torcedor tem de lotar a Arena, incentivar. É a despedida do Geromel. Ele merece por tudo que representa. É um vencedor, capitão do time. Com a Arena lotada, teremos o incentivo. O importante é nos prepararmos. A partir de amanhã (quinta), saberemos do que precisamos. Vamos precisar do torcedor — comentou.