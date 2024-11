O vice de futebol do Grêmio, Antônio Brum, concedeu entrevista coletiva após o empate com o Juventude, nesta quarta-feira (20), e garantiu que o clube vai sair desta situação ruim no Brasileirão. Apesar da confiança, também admitiu o descontentamento em relações aos últimos resultados, os quais não deixam o Tricolor se afastar da zona de rebaixamento.