"Enquanto eu estiver aqui, o Grêmio não cai", repete Renato após empate com o Juventude

Técnico voltou a negar a possibilidade de rebaixamento, mesmo com a equipe ficando a três pontos do Z-4 com o resultado desta quarta-feira (20)

20/11/2024 - 22h37min Atualizada em 20/11/2024 - 22h38min