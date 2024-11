Retranca, linhas baixas, futebol reativo... Muitas expressões podem definir a estratégia preparada pelo técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, para surpreender o vice-líder Palmeiras, nesta sexta (8), em São Paulo. O treinador aposta nos contra-ataques e nos dribles de Soteldo e Aravena para sair da Arena do Palmeiras com pelo menos um ponto.