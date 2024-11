A última peça do quebra-cabeças que se tornou a questão da disponibilidade de Soteldo, Aravena e Villasanti será conhecida nesta terça-feira (19). O trio provavelmente estará em campo na rodada pelas Eliminatórias para a Copa, o que tem impacto direto no planejamento do Grêmio para a utilização deles contra o Juventude, quarta-feira (20), na Arena.