Em busca de mais uma vitória para confirmar a permanência na Série A do Brasileirão, o Grêmio irá encarar um adversário que ainda busca uma vaga direta na Libertadores de 2025. Com 59 pontos e na sexta colocação, o São Paulo pode alcançar Inter e Fortaleza na tabela, ambos com 65, que ocupam a terceira e quarta posições, respectivamente.