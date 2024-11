Mesmo que o Grêmio ainda pense em ter o trio convocado para as Eliminatórias a tempo de enfrentar o Juventude, a comissão técnica tem observado alternativas no elenco. Desde a reapresentação na última terça-feira (12), dois jogadores das categorias de base estão treinando com bola no CT Luiz Carvalho: o meia Tiaguinho e o atacante Alysson Edward.