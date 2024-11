As opções táticas de Renato para montar o Grêmio sem convocados

Com uma logística preparada para trazer a Porto Alegre Aravena, Soteldo e Villassanti, o Grêmio pode não contar com nenhum dos três para começar o jogo contra o Juventude, na próxima quarta-feira (20), às 19h, na Arena. Isso porque os três atletas devem ser titulares de suas seleções na rodada das Eliminatórias, que ocorre na terça-feira. Zero Hora projeta as opções de Renato Portaluppi para montar o Tricolor no duelo chave na briga contra o rebaixamento.