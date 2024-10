Sem elementos Notícia

Suposto caso de racismo em Grêmio x Flamengo é arquivado pela Procuradoria do STJD

Procuradores do tribunal entendem que não houve injúria racial contra o jogador Carlinhos, do time carioca. Partida válida pelo Brasileirão foi disputada na Arena e teve vitória do Tricolor

01/10/2024 - 18h46min