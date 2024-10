O Grêmio terá uma novidade para o jogo desta sexta-feira contra o Fortaleza. Sem Villasanti, que recebeu o terceiro cartão amarelo no empate com o Botafogo, o Tricolor apostará em uma nova dupla de volantes para a partida contra a equipe cearense. A disputa será decidida nesta semana de treinos no CT Luiz Carvalho, mas a tendência é de que Dodi e Pepê sejam os escolhidos para a partida.