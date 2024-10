Referência na história do Grêmio, Renato encara o Inter em busca de retomada 

A história de Renato Portaluppi no Grêmio passa, também, pela rivalidade que move o Rio Grande do Sul. Essa trajetória teve início em dias que ainda calçava chuteiras, usava meias arriadas e portava a camisa 7. E segue hoje, quando veste camisa social e fica com seu crucifixo na boca para tentar diminuir a ansiedade enquanto vê as peças que ele escalou em campo. É esse o personagem que comandará o Tricolor pela 32º vez no clássico de sábado no Beira-Rio.