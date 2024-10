Após a derrota no Gre-Nal, o técnico Renato Portaluppi pode promover mudanças de ordem técnica para o jogo contra o Atlético-GO, no sábado (26). Reservas assíduos, o meia Monsalve e o atacante Soteldo estão cotados para ganhar uma vaga na equipe titular. A escalação, contudo, será definida no treino desta quinta (24).