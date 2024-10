O Grêmio realizou na manhã desta quarta-feira (23) mais um treinamento para enfrentar o Atlético-GO. No CT Luiz Carvalho, o técnico Renato Portaluppi testou as alternativas para o duelo contra o lanterna do Brasileirão. O treinador não descarta mudança na formação para deixar o time mais ofensivo. Duas trocas, no mínimo, estão encaminhadas.