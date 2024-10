A novela Arena teve mais um capítulo na última terça-feira (22). E, desta vez, foi o Grêmio que terminou o dia como protagonista. O Tricolor acertou a compra, junto ao Banrisul, de parte da dívida da construção do estádio. Um movimento que, na avaliação de fontes ouvidas por Zero Hora, tem como objetivo garantir mais proteção aos interesses gremistas em relação à Arena Porto-Alegrense, empresa gestora da casa do clube.