Com capacidade máxima permitida na Arena, Grêmio divulga promoções em venda de ingressos para jogo contra Atlético-GO

O Grêmio inicia na tarde desta terça-feira (22), às 17h, a venda de ingressos para o jogo contra o Atlético-GO, no sábado (26), na Arena. Visando um bom público na partida que marca o retorno do estádio com capacidade máxima desde a enchente de maio, o clube anunciou algumas promoções aos sócios: quem está com as mensalidades em dia poderá adquirir um ingresso adicional a custo zero, enquanto sócios infantis pagam apenas R$ 5. Os demais valores variam entre R$ 35 e R$ 200.