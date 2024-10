O Grêmio venceu o Fortaleza por 3 a 1 na sexta-feira (4), na Arena, pela 29ª rodada do Brasileirão. Uma das novidades no Tricolor para esse jogo foi a escolha da comissão técnica gremista por Aravena no time titular e Soteldo no banco de reservas. No fim das contas, tanto o chileno, quanto o venezuelano marcaram gols, além de Braithwaite.