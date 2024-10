O técnico Renato Portaluppi tem retornos importantes para a partida contra o Atlético-MG, na quarta-feira (9), em Belo Horizonte. Conforme apurou ZH, Jemerson, Rodrigo Ely e Pavon, que estavam no departamento médico, viajam com a delegação e ficam à disposição do treinador. Kannemann não viajou para a capital mineira.