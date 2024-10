Uma das dúvidas com relação ao time do Grêmio que vai enfrentar o Fluminense nesta sexta-feira (1°), no Maracanã, envolve a presença de Aravena na equipe. O chileno vem sendo escalado como titular nos últimos cinco jogos da equipe no Brasileirão, mas pode perder a posição para um jogador com maior poder de marcação.