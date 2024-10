Dez pontos separam o Atlético-GO, lanterna do Brasileirão, do Vitória, 16º e primeira equipe fora da zona do rebaixamento. Restando oito rodadas, embora matematicamente ainda seja possível escapar, a mentalidade do Dragão de Goiânia já é de encerrar a participação na Série A em 2024 com dignidade e de pensar na retomada no próximo ano.