O técnico Renato Portaluppi tem dúvidas para escalar o Grêmio para o clássico Gre-Nal do próximo dia 19. Uma delas é no meio de campo. Com o retorno de Villasanti da seleção do Paraguai, o treinador terá de escolher quem será o companheiro do paraguaio na meia. Dois nomes surgem como principais alternativas, ainda que com características diferentes.