Depois de colocar em prática uma versão mais defensiva do esquema 4-2-3-1, com Edenilson e Aravena nas pontas, o técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, vem testando novos atletas com perfil marcador nos lados do campo. Desde o início de outubro, os laterais Igor Serrote e Mayke tornaram-se opções para desempenhar a função.