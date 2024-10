Mayk ou Fabio: a disputa pela lateral esquerda do Grêmio no Gre-Nal 443

Um dos episódios da derrota para o Atlético-MG abriu o primeiro mistério no lado azul da rivalidade para o período dos próximos oito dias que antecedem o Gre-Nal. O buraco aberto no lado esquerdo da defesa, causado pela suspensão de Reinaldo, será um dos tópicos discutidos nos próximos dias até a confirmação da escalação do Grêmio aparecer uma hora antes do clássico. Mesmo que algumas pistas sobre qual será a solução para a ausência tenham aparecido ainda em Belo Horizonte.