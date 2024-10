Renato Portaluppi deixou a Arena do Galo, na noite desta quarta-feira (9), na bronca com a arbitragem. O Grêmio perdeu por 2 a 1 em jogo atrasado da sexta rodada do Brasileirão. O primeiro gol do time mineiro foi de Hulk, de pênalti. O tricolor gaúcho teve gol de Braithwaite anulado após Luiz Flavio de Oliveira analisar as imagens do VAR.