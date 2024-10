Grêmio terá cinco dias de preparação antes do clássico Gre-Nal

A semana Gre-Nal terá início na próxima segunda-feira (14) para o Grêmio. Após a derrota para o Atlético-MG, na noite da última quarta-feira (9), o elenco recebeu folga por quatro dias. A programação de descanso, no entanto, não se aplica aos jogadores que estão entregues ao departamento médico. Estes seguirão realizando tratamentos no CT Luiz Carvalho. Desta forma, o elenco terá cinco dias de folga antes do clássico Gre-Nal. O Inter, que não jogou durante a semana, terá nove dias de preparação.