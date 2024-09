Depois das vaias na Arena na última quarta-feira (25), a semana do Grêmio terminou com aplausos em Brasília. Na noite do último sábado (28), contra o Botafogo, os jogadores gremistas deixaram o gramado do Estádio Mané Garrincha após o empate sem gols com o líder do Brasileirão recebendo o carinho da torcida. Uma atuação elogiada depois de uma sequência de jogos de muita irregularidade e desempenho criticados.