O Grêmio voltou com um ponto na bagagem, após empate com o Botafogo no sábado (28), e com três desfalques para a partida da próxima rodada, contra o Fortaleza, na sexta-feira (4), na Arena. O Tricolor perdeu três jogadores por suspensão: o goleiro Marchesín, o volante Villasanti e o meia Monsalve.