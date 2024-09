Ao ser derrotado para o Criciúma na Arena, Renato criticou sua própria escalação e decretou que não será possível seguir atuando com Franco Cristaldo e Miguel Monsalve juntos no time titular do Grêmio. Sob a justificativa de necessitar de um jogador capaz de atuar na marcação pelos lados do campo na fase defensiva, o treinador gremista indicou que irá sacar um homem do setor e optar por outro que possa equilibrar o time.