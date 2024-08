Villsanti foi de poucas palavras após a eliminação do Grêmio na Libertadores nesta terça-feira (20). O volante concedeu entrevista coletiva depois da derrota gremista para o Fluminense por 2 a 1 no tempo normal e por 4 a 2 nos pênaltis. O volante paraguaio afirmou que a queda no torneio internacional foi muito dolorosa e que o time precisa se recuperar no Brasileirão.