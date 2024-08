O departamento jurídico do Grêmio conseguiu a reabertura do inquérito para investigar uma suposta interferência externa na partida disputada contra o Bahia, pela quarta rodada do Brasileirão, realizada no dia 27 de abril. Na ocasião, o Tricolor acabou derrotado pelo placar de 1 a 0, na Arena Fonte Nova, e teve Diego Costa expulso estando no banco de reservas.