As Gurias Gremistas terão um reforço para a disputa das quartas de final do Brasileirão Feminino. A goleira Lorena foi liberada para os treinos após um desconforto no joelho esquerdo e deverá ficar à disposição para encarar o São Paulo. O jogo de ida será na segunda-feira (26), no Estádio Centenário, em Caxias do Sul.