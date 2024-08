A situação do Grêmio no Brasileirão 2024 está melhor, tanto no desempenho dentro de campo, quanto na pontuação na tabela de classificação. A vitória de 2 a 0 contra o Athletico-PR no domingo (4), em plena Arena da Baixada, significou o primeiro triunfo do Tricolor jogando como visitante na competição. Eram dois empates e seis derrotas.