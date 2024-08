O técnico Renato Portaluppi deverá fazer modificações na equipe do Grêmio para o jogo desta terça-feira (12) contra o Fluminense, pela Libertadores. A primeira troca poderá ocorrer no meio-campo. Felipe Carballo, que tem proposta do New York Red Bulls, sentiu dores musculares nos últimos dias e não deverá jogar. Dodi e Pepê são as alternativas.