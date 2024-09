Quando o juiz der o apito inicial às 11h do domingo (1º) para o jogo entre Grêmio e Atlético-MG, pela 25ª rodada do Brasileirão, terão se passado 134 dias desde a última vez que o Tricolor atuou na Arena. Naquele 20 de abril, o time de Renato Portaluppi venceu o Cuiabá, por 1 a 0, com gol de Cristaldo, e subiu da oitava para a quinta colocação na tabela.