Com a classificação em cima do Grêmio nesta quarta-feira (7), o Corinthians se junta a Flamengo, Vasco, Athletico-PR, Bahia, Atlético-MG, Juventude e São Paulo nas quartas da Copa do Brasil. A CBF ainda não marcou a data da realização do evento de sorteio das quartas de final. No entanto, o período já está pré-estabelecido.