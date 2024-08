Explicações Notícia

"O Zico perdeu pênalti na Copa", justifica Renato após eliminação do Grêmio

Edenilson, Cristaldo e Pavon erraram as cobranças, e o Tricolor acabou eliminado das oitavas de final da Copa do Brasil após dois empates sem gols com o Corinthians

08/08/2024 - 00h46min Atualizada em 08/08/2024 - 01h39min