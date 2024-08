Depois de ser preterido até mesmo do banco de reservas em algumas partidas do Brasileirão, Nathan recuperou espaço no Grêmio. Ele já completou sete jogos no Brasileirão e não pode se transferir para outra equipe da Série A neste ano. Ele foi colocado para negociação, mas superou com treinos e boas atuações o momento de desconfiança e ajudou na reação gremista na temporada.