Com investimento de R$ 10 milhões, acesso a Coronel Pilar recebe obras de recuperação asfáltica

O acesso ao município de Coronel Pilar está recebendo obras de recuperação asfáltica. O investimento do governo estadual é de R$ 10 milhões e abrange um trecho de 12 quilômetros, que conectam a cidade à rodovia RSC-453.

Segundo o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), o projeto inclui a regularização da superfície da pista e a aplicação de uma nova camada de asfalto em todo o trecho. A obra ainda inclui a pintura da sinalização, a instalação de tachões e as melhorias no entroncamento com a RSC-453.