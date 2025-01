Segunda etapa de obra na Perimetral Sul causa alterações no trânsito em Caxias do Sul

Obra ocorre deste agosto de 2024 na Perimetral Sul, em Caxias do Sul. Laura Piola / Divulgação

A segunda etapa da implantação de macrodrenagem na Perimetral Sul se inicia na próxima segunda-feira (20) em Caxias do Sul, conforme anunciado pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae). A obra contempla uma área de 370 hectares, em um dos trechos da Avenida Perimetral Bruno Segalla. Por conta dos trabalhos, o trânsito segue com alterações na região (veja abaixo). Esta fase deve durar 30 dias. A conclusão da obra tem prazo inicial até agosto.

De acordo com o diretor-presidente do Samae, João Uez, o objetivo é solucionar os alagamentos na zona sul de Caxias.

— Nosso objetivo é solucionar, quando os trabalhos forem concluídos, o problema dos alagamentos na zona sul da cidade. A nova rede irá beneficiar mais de 30 mil moradores dos bairros São Leopoldo, Centro, Panazzolo, Exposição, Rio Branco, Kayser, Salgado Filho e São Pelegrino — detalhou Uez.

Incluindo todas as etapas, o investimento total da obra é de R$ 7,4 milhões, com a implantação de 615 metros de tubos. A primeira fase começou em agosto do ano passado, em um trecho da Perimetral Sul e no interior de um lote localizado na Rua Erna Sirtoli Uez, e está em conclusão.

Segundo comunicado da autarquia, a etapa tinha previsão de ser concluída antes do Natal. Contudo, problemas na galeria com algumas conexões ocasionaram a ampliação do prazo.

A obra é executada pela empresa Dalfovo Construtora Ltda., que tem prazo de até 360 dias para a realização dos serviços. A fiscalização é feita pelo Samae e pela Secretaria Municipal de Obras (SMO).

Alterações no trânsito

Segundo o comunicado do Samae, a principal alteração no trânsito é o bloqueio na pista sul da Perimetral, no trecho entre o entroncamento da Avenida Salgado Filho e a rótula da Avenida São Leopoldo, no sentido bairro-BR-116.

Por conta disso, os motoristas devem ter atenção porque a Perimetral terá um afunilamento para o trânsito de veículos nos dois sentidos.

Confira abaixo as alternativas para desviar da obra.

Sentido Esplanada-bairro São Leopoldo e BR-116:

Existe a opção de seguir pela Perimetral. Ela terá um afunilamento com acesso pelo canteiro central para a pista contrária. A pista terá sentido duplo de circulação entre a Avenida Salgado Filho e a rotatória com a Avenida São Leopoldo. Este trecho em sentido duplo da Avenida Bruno Segalla será de aproximadamente 200 metros.

Sentido bairro-BR-116:

Uma segunda alternativa é acessar a Avenida Salgado Filho e desviar pelas ruas Fúlvio Minghelli e João Bettega, no bairro Salgado Filho.

Sentido Centro-bairro Esplanada pela Avenida São Leopoldo:

Seguir pela Perimetral Sul, com trecho em pista dupla;

Acessar as ruas Fernando Francisco Kaller, Erna Sirtoli Uez e Antônio Gomes Maciel para retornar à Perimetral.

Os motoristas que tiverem como destino a BR-116 acessam normalmente a rótula para permanecer na Perimetral.

Mapa da prefeitura indica os desvios sugeridos. Secretaria Municipal de Trânsito,Transportes e Mobilidade / Divulgação

Placas confeccionadas pela Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM) serão instaladas em pontos específicos para auxiliar os motoristas. Em um primeiro momento, agentes da Fiscalização de Trânsito também ficarão no trecho. Da mesma forma, linhas do transporte coletivo urbano devem sofrer alteração nos itinerários.

O superintendente de planejamento e obras do Samae, o engenheiro Leonério de Castilhos, acrescenta que o bloqueio na Perimetral ocorre para duas operações distintas: a travessia da galeria (com aduelas de concreto com 2,5m x 2m); e a implantação de uma rede de macrodrenagem (com canos de 1,5m de diâmetro). Segundo Castilhos, esse trabalho também tem duas etapas. A primeira é com o bloqueio da Perimetral sentido bairro-BR-116. Depois, o bloqueio ocorre no sentido oposto, com a liberação da via a ser trancada na próxima segunda-feira.