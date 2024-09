O time do Grêmio que começa a partida deste domingo, 11h, contra o Atlético-MG, no retorno gremista à Arena, deve ser o mesmo que venceu o Criciúma na última rodada do Brasileirão. Renato deve manter Monsalve e Cristaldo juntos na equipe. Mesmo com o retorno de Kannemann, recuperado de um quadro gripal, Rodrigo Ely ao lado de Jemerson é a tendência na zaga.