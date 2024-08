Grêmio convence em virada sobre o Fluminense e constrói vantagem na Libertadores

A comemoração dos jogadores do Grêmio no centro do gramado do Couto Pereira indicou o tamanho da vitória obtida sobre o Fluminense. Abraçado pelos companheiros, Reinaldo era um dos mais empolgados com a festa feita pelos colegas. Os dois gols feitos pelo lateral deixam o clube na rota desejada. A Libertadores é o grande objetivo gremista para o segundo semestre. E o resultado construído em Curitiba ajudou a encaminhar a possibilidade de classificação às quartas de final da Libertadores.