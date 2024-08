O Grêmio poderá voltar a jogar com o sistema com dois zagueiros na partida de domingo (25) contra o Criciúma, no Estádio Heriberto Hülse. O técnico Renato Portaluppi definirá a escalação nos treinos de sexta-feira (23) e sábado (24), mas existe a possibilidade de utilização do mesmo esquema do jogo de ida contra o Fluminense, pela Libertadores, em Curitiba.