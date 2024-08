Zagueiro campeão do mundo pelo Grêmio em 1983 e atualmente empresário, Jorge Baidek revelou em entrevista ao programa Sem Filtro, nesta segunda-feira (20), que o Juan Román Riquelme queria jogar no Grêmio. A negociação, contudo, não avançou porque a direção gremista, em 2012 (ele cita 2013 no programa), ficou em dúvida sobre trazer o meia argentino.